Минск, , 15:36 — REGNUM Отсутствие двустороннего соглашения о поставках казахстанской нефти в Белоруссию не позволяет Минску реализовать планы замещения «альтернативной» нефтью почти полностью прекратившегося импорта стратегического сырья из России. Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил 5 марта, что такие соглашение у его страны есть только с Россией.

«Для того, чтобы поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию пошли, необходимо двустороннее соглашение. Вы знаете, что в рамках ЕАЭС до 1 января 2025 года все взаимоотношения по энергоресурсам регулируются в двусторонних соглашениях, это соглашение у нас имеется только с Россией. Ни с Белоруссией, ни с Киргизией, ни с другими членами ЕАЭС у нас этого нет. Все на стадии проработки. Мы на сегодняшний день не имеем основания для поставки», — сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго.

В итоге, как с сообщает ТАСС, две постсоветские республики не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов из-за отсутствия правовых оснований в рамках ЕАЭС. В настоящее время прямой экспорт нефти из России осуществляет только группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева, имеющему бизнес-интересы в Белоруссии и особо приближённому к Александру Лукашенко.

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