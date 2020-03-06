Минск, , 15:32 — REGNUM Первый танкер с нефтью для Белоруссии от азербайджанской госкомпании Socar вышел из турецкого порта Джейхан и скоро разгрузится в украинском порту «Южный» (Одесская область). Всего в марте от Азербайджана белорусский госконцерн «Белнефтехим» рассчитывает получить около 250 тыс т нефти, которая будет доставлена танкерами через украинский порт с последующей прокачкой реверсом по нефтепроводу «Одесса Броды».

Белорусский госконцерн подтвердил ожидание 250 тыс тонн в марте, отметив, что поставка будет осуществлена в три захода. Вторая партия ожидается с отгрузкой в грузинском порту Супса, после чего нефть от Socar примет украинский порт. Третья партия будет отгружена через порт Новороссийска с последующей перевалкой по тому же маршруту.

Получателем трёх партий формально азербайджанской нефти значится Мозырьский НПЗ. Планируется также задействовать участок нефтепровода «Броды-Мозырь».

Напомним, во время предыдущей «нефтяной войны» Белоруссии с Россией (2011 года) Азербайджан поставлял нефть белорусским клиентам. Тогда было поставлено около 0,9 мл т нефти, в том числе азербайджанской лёгкой сорта Azeri light.

В 2020 году Белоруссия закупает нефть в Норвегии и других странах, так как в конце 2019 года не подписала контракты с российскими поставщиками. В 2019 году Белоруссия переработала без малого 18 млн т российской нефти, подписав с Россией баланс на поставку 24 млн т нефти в 2020 году.

Читайте новости сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии