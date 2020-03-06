Киев, , 15:31 — REGNUM Новое правительство Украины не намерено продавать или передавать в концессию акционерную госкомпанию «Укрзализныця», которая отвечает за функционирование железной дороги в стране.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Нет таких намерений… Объекты стратегической инфраструктуры государства должны содержаться в надлежащем виде», — заявил Шмыгаль.

Вот, собственно, для этого Ахметов «купил» у Зеленского себе премьер-министра, комментирует заявление премьера политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

«Чтобы взять себе под контроль железную дорогу, по которой возит свои грузы — уголь, металл, окатыши», — заявил эксперт.

«Ну, а землю и другие стратегические предприятия можно продавать Ротшильдам-Соросу… — Ахметов не против», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущее правительство Украины было намерено отдать «Укрзализныцю» национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет. После представители Германии уточнили, что речь может идти исключительно о консультационных услугах.

Нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль до перехода на государственную службу работал топ-менеджером в структурах Рината Ахметова.