Кампала, , 15:26 — REGNUM Бывший министр безопасности Уганды генерал-лейтенант Генри Тумукунде уведомил Избирательную комиссию страны о своем намерении баллотироваться на пост президента в 2021 году. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В письме от 3 марта 2020 года в Избирательную комиссию, генерал Тумукунде сообщил, что он также намерен провести общенациональные консультации перед выборами, на которых действующий президент страны Йовери Мусевени, который был у власти с 1986 года, также, вероятно, будет баллотироваться на новый срок.

«Принимая во внимание, что раздел 3 закона о выборах президента от 2005 года предусматривает, что кандидат может консультироваться при подготовке к его или ее выдвижению в качестве кандидата в президенты в течение двенадцати месяцев до даты выдвижения; а также, что он/она может «проводить общенациональные консультации, я хочу уведомить Избирательную комиссию о том, что я буду проводить консультации по всей стране», — говорится в части письма.

61-летний генерал сказал, что его консультации будут направлены на различные заинтересованные группы в страна, с целью облегчения его решения перед официальной датой выдвижения кандидатов в президенты, намеченной на октябрь 2020 года.

Однако официальный представитель правительства Офвоно Опондо сказал, что у генерала Тумукунде нет того, что нужно, чтобы стать президентом Уганды.

«Это его право, но я думаю, что он делает это больше из высокомерия, ложной самореализации и, возможно, в качестве возможной бизнес-операции. Генералы назначаются руководителями армий, поэтому некоторые из них ошибочно полагают, что они могут руководить при любых обстоятельствах. Я сомневаюсь, основываясь на доступных публичных отчетах и личном мнении, что у него есть все, что нужно, чтобы вести население и руководить Угандой», — написал Офвоно в Твиттере.