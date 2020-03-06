Киев, , 15:21 — REGNUM Народ Украины должен получить возможность реализовывать свое право на прямое управление государством путем проведения референдумов, заявил сегодня, 6 марта, журналистам глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий также сообщил, что депутаты политической силы зарегистрировали в Раде свой проект закона «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе», призванный создать механизм инициирования и проведения таких референдумов.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь» убеждена: народ должен иметь право на прямое управление государством путем проведения референдумов. Политики, входящие в нашу партию, голосовали на референдуме, который дал Украине независимость, участвовали в организации и проведении референдума во времена Кучмы, собирали 4,6 млн голосов в поддержку народного волеизъявления при Ющенко и отстаивали в судах право на его проведение», — заявил Медведчук.

Народный депутат отметил, что оппозиционная политсила защищала народовластие от «произвола» Ющенко и Януковича, требовала его от Порошенко и обязательно добьется законодательного закрепления права народа, гарантированного Конституцией.

«Именно народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине может и должен инициировать вынесение на референдум основополагающих вопросов и принимать ключевые решения — от формы правления и вступления страны в блоки и союзы до внесения изменений в Конституцию Украины, статуса языков и гражданства. Украинцы должны иметь право на контрольно-отзывной референдум по народной инициативе: выражать недоверие Кабмину и Верховной Раде и тем самым иметь возможность отправлять их в отставку, принимать решения об отставке глав районных и областных государственных администраций, советов всех уровней, председателей сельских, поселковых и городских советов», — озвучил позицию партии Виктор Медведчук.

Политик убежден, что народные депутаты, присягавшие «соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников», обязаны поддержать этот закон, устранив несправедливость, из-за которой украинцы долгие годы не могли реализовать свое конституционное право на референдум.

«Уверен, что принятие закона позволит усовершенствовать механизм обеспечения реализации гражданами Украины их права на управление государственными делами через такую форму непосредственной демократии, как референдум. А также обеспечит осуществление гражданами функций контроля за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления; создаст соответствующие условия для реализации решений, принятых на референдумах; существенно уменьшит администрирование со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления по подготовке и проведению референдумов; позволит ликвидировать законодательный пробел относительно права граждан на инициирование и проведение местных референдумов по народной инициативе и будет способствовать дальнейшему развитию гражданского общества в Украине», — подытожил Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что власть Украины в лице партии «Слуга народа» продвигает своей проект закона «О всеукраинском референдуме». Накануне было заявлено, что документ вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 18 марта.