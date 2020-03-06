Сеул, , 15:14 — REGNUM 5 марта президент Южной Кореи провел телефонные разговоры с наследным принцем Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и президентом Египта, во время которых обсудил вопросы сотрудничества в противодействии коронавирусу нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на пресс-секретаря администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

Во время 20 минутных разговоров Мун Чжэ Ин поблагодарил своих коллег за то, что они с пониманием отнеслись к его отказу от зарубежных поездок, а также отметил, что Южная Корея контролирует ситуацию, задействуя большое количество медицинского персонала и проводя большое количество проверок и анализов на выявление случаев заражения.

В свою очередь, наследный принц Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян выразил доверие правительству Южной Кореи и добавил, что ОАЭ будет активно сотрудничать с Южной Кореей в противодействии коронавирусу.

Он также отметил, что разделяет трудности Южной Кореи и понимает решение президента Южной Кореи относительно отказа от поездок.

Кроме того, стороны договорились провести тесные консультации по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между странами, а также укрепить сотрудничество в различных областях, включая энергетику и оборону.

С другой стороны, президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси отметил, что карантинная система Южной Кореи высоко ценится во всем мире и добавил, что страна преодолеет все невзгоды благодаря тщательному контролю и передовым медицинским технологиям.

Он также выразил понимание по поводу отмены визита Мун Чжэ Ина в Египет и акцентировал внимание на том, что глава Южной Кореи может совершить визит в страну в любое удобное для него время.

В честь 25-летия установления дипломатических отношений стороны договорились активно развивать сотрудничество в различных областях, включая экономику, здравоохранение и инфраструктуру.

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