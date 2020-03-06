Нур-Султан, , 15:02 — REGNUM Итоги переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обсудили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаева 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе бывшего казахстанского лидера.

Назарбаев приветствовал итоги переговоров по урегулированию положения в сирийской провинции Идлиб. Он отметил важность того, что стороны готовы продолжать урегулирование в астанинском формате.

Бывший президент Казахстана напомнил, что он возглавляет Совет безопасности республики. «Так что мы с Вами снова коллеги. Давайте работать, обмениваться мнениями по вопросам внешней политики», — сказал Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Нур-Султан. Он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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