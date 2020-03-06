Афины , , 14:59 — REGNUM Министерство внутренних дел Греции разоблачило тезис властей Турции о том, что кризис в сирийском Идлибе привёл к появлению сотен тысяч сирийских беженцев, которые пытаются проникнуть в Евросоюз. Анкара пыталась использовать этот аргумент с целью оказания давления на Дамаск и Москву через ЕС, чтобы остановить военную операцию сирийского правительства в Идлибе. Об этом пишет телеграм-канал «Усы Асада».

Ранее был опубликован национальный состав задержанных на территории Греции 252 так называемых «сирийских беженцев». Цифры очень показательные — только 4% из них являются сирийцами. Турков — 5%. То есть больше, чем сирийцев.

Основную массу составляют афганцы — 64% и пакистанцы — 19%. Египтян, марокканцев, бангладешцев, иракцев и иранцев — 5,4%. Сомалийцы составляют 2,6%.

Данные цифры говорят о том, что проблема Идлиба к волне беженцев в ЕС имеет мало отношения.

Ранее сообщалось, что власти Турции насильно свозили беженцев к границе с Грецией и фактически заставляли их переходить на другую сторону. Кроме того, беженцы снабжались газовыми гранатами, чтобы легче было пересечь греческую границу, преодолевая сопротивление пограничников.