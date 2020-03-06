Анкара, , 14:58 — REGNUM В настоящее время турецкие специалисты продолжают обучаться управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, которые были поставлены Россией. Об этом сегодня, 6 марта, в Стамбуле по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что полученные российские системы противоракетной обороны Анкара введёт в эксплуатацию в апреле 2020 года, сообщает Bloomberg.

«С-400 теперь наша собственность, — подчеркнул Эрдоган. — Они будут введены в действие в апреле».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Поставки компонентов для первого дивизиона начались 12 июля 2019 года. Тогда же Вашингтон принял решение об исключении Анкары из проекта F-35.

Добавим, что, несмотря на неоднократные призывы и угрозы со стороны США, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от предложения главы Белого дома Дональда Трампа прекратить закупки российских комплексов С-400 в обмен на поставки американских систем Patriot. 25 ноября 2019 года Анкара начала тестировать системы полученных из России ракетных комплексов.