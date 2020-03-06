Анкара, , 14:53 — REGNUM Находящиеся в сирийской провинции Идлиб турецкие военные будут давать отпор любым выпадам со стороны армии Сирии. Об этом 6 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы будем неизменно бдительны к любым выпадам и к любым нарушениям со стороны армии (Сирии)», — цитирует Эрдогана Yeni Safak.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в сирийской провинции Идлиб вступил в силу режим прекращения огня, согласованный накануне лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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