Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп усомнился в компетенции вероятного лидера Демократической партии на выборах главы государства Джо Байдена, об этом 6 марта сообщает Fox News.

Глава Белого дома имел в виду странные оговорки Байдена, которые могут свидетельствовать о каких-то проблемах.

«У нас произошла эта сумасшедшая вещь во вторник, который был, как ему казалось, четвергом», — приводят журналисты слова Трампа о Байдене.

Также президент США отметил, что Байден слегка погорячился, сказав, что в США с 2007 года от огнестрельного орудия скончались 150 млн человек.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден на данном этапе является наиболее вероятным кандидатом на пост президента страны от Демократической партии.

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