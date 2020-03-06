Нур-Султан, , 14:47 — REGNUM Обеспечение международной и региональной безопасности обсудили заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 6 марта в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев поздравил Медведева с новым назначением и выразил надежду, что его опыт государственной деятельности послужит на благо России. Глава Казахстана подчеркнул, что сейчас это особенно важно, так как Россия выходит на новый этап своего развития.

Казахстанский лидер добавил, что российская конституционная реформа представляет большой интерес для Казахстана. Медведев в свою очередь отметил символичность визита в Казахстан.

«Я вижу в этом символ нашей дружбы, символ союзничества», — сказал зампред Совбеза. Он добавил, что в последнее время часто посещал Казахстан в должности премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан. Он планирует встретиться с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, а также председателем КНБ Каримом Масимовым.

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