Джакарта, , 14:46 — REGNUM Правительство Индонезии издало официальный протокол для учебных заведений, школ и кампусов, в связи с распространением коронавируса, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что в документе содержится 16 пунктов по предотвращению распространения коронавируса в учебных заведениях.

Среди основных мер, представленных в протоколе, можно выделить распространение антисептических средств для мытья рук в школах, регулярное проведение дезинфекции в образовательных учреждениях, контроль за посещаемостью в школах, предоставление безопасной и тщательно приготовленной пищи, проведение инструктажа об опасности прямого физического контакта между учениками, отказ от учебных поездок и мест скопления большого числа людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что коронавирус был найден у ещё двух индонезийских граждан.

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