Киев, 6 марта 2020, 14:46 — REGNUM «Никакой воды в Крым», — такую позицию высказала заместитель постоянного представителя президента Украины Владимира Зеленского в так называемой «Автономной республике Крым» Тамила Ташева 6 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Она добавила, что за жизни жителей полуострова отвечает Россия.
Ташева выразила уверенность, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль «пока не в контексте Крыма».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новоназначенный премьер-министр Украины назвал подачу воды в Крым вопросом «гуманитарной ответственности Украины перед жителями полуострова».
Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически опроверг своего начальника, заявив, что подача воды в Крым является «инструментом деоккупации».
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Напомним, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, ведущий в Крым в 2014 году, вскоре после воссоединения полуострова с Россией.