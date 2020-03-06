Афины , , 14:48 — REGNUM Трехметровый забор на границе Греции и Турции будет удлинён на 40 км. Такое решение приняли греческие власти, чтобы не пустить в страну из Турции нелегальных мигрантов, заявил 6 марта официальный представитель правительства Стелиос Пецас в эфире телеканала Antenna.

Мигранты пытаются обойти забор с колючей проволокой, чтобы прорваться на греческую территорию. Он установлен в области Эврос в районе КПП в Кастаниес и имеет протяженность 12,5 км.

Тысячи мигрантов скопились с турецкой стороны греческой границы из-за того, что Турция объявила о якобы открытой границе с ЕС. Пецас заявил также, Турция распространяет ложную информацию о беженцах, которые якобы погибли на границе от рук греческих силовиков.

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