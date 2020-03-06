Москва, , 14:33 — REGNUM «Президент России Владимир Путин сумел отстоять интересы Сирии на переговорах с Эрдоганом», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал соглашение, которое было достигнуто между лидерами Турции и России в Москве 5 марта 2020 года.

Самым главным достижением этой встречи эксперт считает тот факт, что Сирийская арабская армия остаётся на своих позициях, то есть не отходит и не отдаёт освобождённую территорию.

«По информации министерства обороны Сирии, с 15 декабря 2019 года по 5 марта 2020 года правительственные силы взяли под свой контроль 215 населённых пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо. Официальный Дамаск вернул территорию общей площадью 1600 квадратных километров», — отметил эксперт.

«Важнейшее достижение — это освобождение трассы М5 (Алеппо — Дамаск), проходящей через всю страну. Должны открыть движение и по трассе М4 (Алеппо — Латакия): с 15 марта запланировано начало совместного российско-турецкого патрулирования. Однако Турция должна ещё обеспечить зону безопасности на 6 километров на север и на юг от этого шоссе, выведя оттуда боевиков», — добавил Васильев.

Эксперт также уверен, что договорённости в Москве выгодны и самой Турции: по большему счёту крупномасштабная война в Сирии не выгодна ни Турции, ни Сирии, ни России и Ирану. Владимир Васильев подчеркнул: «В развязывании крупномасштабного конфликта на сирийской территории заинтересованы США и Израиль, чтобы он привел к обескровливанию воюющих сторон — Турции и Сирии с союзниками».

В отношении перспектив реализации нынешних договорённостей между Россией и Турцией эксперт высказал осторожный оптимизм.

«Многое зависит от Анкары, будет ли она прилагать усилия к их выполнению. Если эти соглашения по вине Турции повторят судьбу Сочинских от 17 сентября 2018 года, то опять будет военная операция Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ и проиранских сил.

Кроме того, террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила о том, что не признаёт договорённости в Москве от 5 марта 2020 года. Кстати, она и не соблюдает соглашение о прекращении огня, вступившее в силу с полуночи 6 марта», — отметил эксперт.