Анкара, , 14:19 — REGNUM Более 140 тыс. мигранов уже пересекли границу с Евросоюзом со стороны Турции. Об этом турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу написал 6 марта в Twitter.

Он уточнил, что по состоянию на полдень 6 марта число мигрантов, покинувших Турцию через граничащую с Грецией провинцию Эдирне, составило 142 175 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц назвал поток мигрантов из Турции «оружием», которое применил против ЕС турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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