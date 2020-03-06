Дамаск, , 14:12 — REGNUM Командование Сирийской арабской армии подвело итоги очередного этапа операции «Идлибский рассвет». По информации телеграм-канала «Рыбарь» со ссылкой на сирийский канал «Аль-Ихбария», с 15 декабря 2019 года по 5 марта 2020 года официальный Дамаск освободил 215 населённых пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо. Под контроль взята территория общей площадью 1600 квадратных километров, в том числе в провинции Идлиб 112 квадратных километров.

Важнейшим достижением сирийского правительства стало обеспечение безопасности автомагистрали М5 (Дамаск — Алеппо). Эта дорога проходит через всю страну. Без контроля над ней послевоенное восстановление Сирии было бы крайне затруднено.

Сирийские военные сообщают о ликвидации за этот период 6100 террористов. Кроме того, 2500 боевиков ранено. Только в провинции Идлиб исламисты потеряли 615 единиц техники. Из поставленной боевикам турецкой боевой техники уничтожено 100 единиц.

На фронте в Джебель аз-Завия было уничтожено 50 единиц техники, 9 танков и 20 БМП. В этом районе был также уничтожен полевой командир Ахмад аль-Омар, известный также как Абу Бассам, который руководил боевиками в Джебель аз-Завия.

Сегодня, 6 марта, с утра российские и турецкие военные провели совместное патрулирование трассы М5 в соответствии со вчерашними договорённостями в Москве. С 15 марта должно начаться совместное патрулирование и трассы М4 (Алеппо — Латакия). Кроме того, на 6 километров к югу и северу от дороги должна быть создана буферная зона, из которой должны быть выведены боевики. Эта задача ложится на Турцию.

Соглашение о прекращении огня в сирийском Идлибе вступило в силу с полуночи с 5 на 6 марта.