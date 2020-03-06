Тирана, , 14:50 — REGNUM 5 марта глава МИД Албании Гент Цакай на своей странице в социальной сети Facebook отметил начало так называемой «Эпопеи УЧК», которая ежегодно продолжается с 5 по 7 февраля в память о гибели одного из основателей Армии освобождения Косово (УЧК) Адема Яшари, который был уничтожен сербскими спецслужбами в собственном доме в деревне Преказ вместе с 56 членами своей семьи.

Глава МИД Албании заявил, что «дни Эпопеи УЧК — это нечто большее, чем сохранение живой памяти и даже большее, чем сохранение глубокого почтения к семье, которая пала для того, чтобы восстал целый народ». Албанский дипломат назвал семейство Яшари воплощением ценностей УЧК, при которых свобода ценится больше жизни, а любовь к народу сильнее любви к семье.

«Великая битва и беспримерная жертва 5−7 марта 1998 в Преказе стала тем фундаментом, который лежит в основании свободного Косово и объединяет весь албанский народ», — заявил Цакай.

В Сербии операцию по уничтожению Яшари считают антитеррористической. В надежде дождаться подкрепления Яшари лично убил своего племянника и использовал женщин и детей в качестве живого щита для того, чтобы воспрепятствовать продолжению акции сербских силовиков.

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