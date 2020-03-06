Варшава, , 13:58 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда, проводящий в настоящее время кампанию по переизбранию на второй срок, 13 апреля отправится на Украину, в Харьков, чтобы «почтить память жертв Катынского преступления». Об этом сообщил вице-премьер правительства Польши, министр культуры Пётр Глинский.

«В этом году у нас двойная годовщина, и это, конечно, вопрос символов. Восьмидесятая годовщина Катынского преступления, и десятая годовщина смоленской катастрофы, которая в конце концов была неразрывно связана с преступлением в Катыни, потому что там представители польского государства, во главе с верховной персоной, первым гражданином РП, покойным президентом профессором Лехом Качиньским, летели, чтобы почтить память семидесятой годовщины преступления», — приводит слова Глинского «Польское радио».

Министр пояснил, что президент Дуда будет 13 апреля в Харькове, поскольку там тоже есть Катынское кладбище.

Канцелярия президента Польши пока не подтвердила слова вице-премьера. Пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский заявил, что подробности о запланированных траурных мероприятиях будут предоставлены на пресс-конференции на следующей неделе.

Отмечание в 2020 году 80-летия расстрела бывших польских граждан в Катыни основывается на версии министра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, о том, что поляки были расстреляны советскими властями в 1940 году. При этом имеется достаточно много оснований полагать, что бывшие польские граждане были расстреляны гитлеровцами в 1941 году.

Как сообщалось ранее, в феврале Польша направила России дипломатическую ноту с требованием разрешить ей проведение траурных мероприятий 10 апреля 2020 года в Смоленской области.

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