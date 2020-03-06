Стокгольм, , 14:01 — REGNUM После того, как десятки тысяч беженцев попытались нелегально пересечь зону пограничного контроля и прорваться со стороны Турции на территорию ЕС в Грецию, шведский Риксдаг срочно созвал экстренное заседание Миграционного комитета с целью выработки общей межпартийной позиции по вопросу миграции, беженцев и оценке событий, происходящих в районе греко-турецкой границе. Об этом 5 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

В своём интервью Expressen, министр юстиции и миграции Морган Йоханссон заявил, что в настоящее время в Швеции существует такая жёсткая миграционная политика, что она больше не является «магнитом, притягивающим беженцев». Таким образом, он дал понять, что события в районе греко-турецкой границы не могут обеспокоить население Швеции в ожидании ещё большего количества будущих беженцев на территории страны.

Однако Моргану Йоханссону, члену Социал-демократической рабочей партии, тут же возразил лидер партии Шведских демократов Джимми Окессон. Fria Tider сообщила, что в настоящее время консервативный политик Окессон находится на греческой границе непосредственно в районе противостояния сил пограничного контроля и тысяч беженцев.

«Мы считаем, что крайне важно получить собственное представление о том, как развиваются события. Мы прошли по этим местам и поговорили со многими людьми, которых спросили, куда они направляются. Тут много людей, которые собираются поехать в Северную Европу, и в первую очередь они называют Швецию и Германию»,—заявил Окессон.