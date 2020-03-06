Сеул, , 16:11 — REGNUM В Сеуле выразили «глубокое сожаление» относительно запрета Японии на въезд прибывающих из Южной Кореи туристов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации главы Южной Кореи.

По их словам, власти Японии предпринимают «необоснованные шаги» без предварительных консультаций с южнокорейской стороной. Поэтому Сеул рассматривает возможность принятия необходимых контрмер.

Предполагается, что правительство страны также может ввести двухнедельный карантин, для пребывающих из Японии, или повысить уровень опасности при посещении некоторых районов страны Восходящего солнца.

Отмечается, что премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн также выразил сожаления относительно введенных японским правительством мер, а также призвал Токио отменить их.

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