Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга заключила договор на получении защиты от прослушки. Информация размещена на сайте госзакупок.

Договор заключён с ООО «Радиоэлектронные системы», цена контракта — почти 2,6 млн рублей. За данную сумму чиновников обеспечят системами «защиты реченой информации от утечки».

Прослушку будут блокировать как в помещениях, так и в телефонных линиях и системах оповещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии заявили, что свободный доступ в здание администрации будет закрыт. Такие предложения сформулировали в областном управлении ФСБ.

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