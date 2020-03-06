Киев, , 13:52 — REGNUM Олег Сугерей, который заявил о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к убийству командира батальона Народной милиции ДНР «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), не является сотрудником ведомства. Соответствующий комментарий был опубликован 6 марта на официальном Telegram-канале СБУ.

«Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее человек, представившийся сотрудником СБУ, рассказал журналистам о том, что взрывчатку в кабинет Гиви якобы заложила некая женщина. СБУ якобы готовила данную операцию около двух лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В СБУ признались в совершении теракта на территории ДНР