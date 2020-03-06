Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отказалась комментировать отношения между президентом Дональдом Трампом и его супругой Меланией, об этом 6 марта сообщает Fox News.

Заявление было сделано в эфире телевизионного шоу, на котором политику задали вопрос по телефону.

«Я последний человек, который станет комментировать чьи-либо отношения», — приводит издания слова Клинтон.

Напомним, Хиллари Клинтон является супругой бывшего президента страны Билла Клинтона.

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