6 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Уже много месяцев украинское «экспертное сообщество» с детским азартом ищет – кто же кукловодит президентом Зеленским. А следовательно – кто из олигархов «выиграл» от смены украинского правительства, имевшей место 3 марта сего года.

Андрей Ганжа, , 13:38 — REGNUM Тот факт, что смена лиц не превращает бордель в филармонию, не посмеет оспаривать никто. Поэтому смена лиц в украинском Кабинете Министров, в данном случае, ничего не меняет. Этого не скрывает и новый премьер Денис Шмыгаль: «Кого-то успокою, кого-то разочарую: Курс на экономические реформы и европейскую интеграцию сохраняется, так как этот курс поддерживает Президент Зеленский». А это означает, что не изменится ничего, потому что все то, что гробит украинскую экономику и социум: продажа земли и стратегических предприятий, язык и медиа-цензура, инфраструктурный коллапс и диссонанс зарплат, etc. — все это «вшито» именно в ныне проводимый курс.

Денис Шмыгаль

Поэтому остается только гадать, что означает проведенное «перетряхивание министерских людишек» не для перспектив внутреннего развития Украины и ее населения, а для перспектив украинских властных взаимоотношений.

Украину давно и безошибочно определяют, как «страну олигархов», как «ринг», на котором ведёт схватку ограниченное количество персонифицированных финансово-промышленных групп. И в таком случае украинский парламент трудно определить иначе, чем «табло», на котором отражается соотношение сил бойцов на «ринге» и результаты их схваток.

Еще недавно на этом табло высвечивались три основные неформальные группы влияния, которые и составляли однопартийное большинство, или так называемый «моноблок» партии «Слуга народа» президента Зеленского. Который, как показывает жизнь, давно покрыт если не разломами, то густой сетью трещин.

Прежде всего это «квартальные», выходцы из сети «95-го квартала», пока беззаветного преданные президенту Зеленскому. Что дает возможность последнему с уверенностью в себе лавировать и на международной арене, и между основными украинскими олигархами.

Вторые — это «соросята», формально стимулированные и ориентированные на сеть общественных организаций миллиардера, афериста и финансового гения Джорджа Сороса. Хотя следует понимать, что «Сорос» в нынешних украинских реалиях это уже не имя персонажа, а собирательный образ группы западных кредиторов и представителей американского (прежде всего демократов) и западноевропейского истеблишмента, влияющих на процессы в Украине».

И третьи — «коломойские», группа влияния олигарха Игоря Коломойского. В настоящее время они играют роль «возмутителя спокойствия» в парламентском болоте, но комфортного «поля обитания» там, похоже, еще не нашли.

Экологической нишей «квартальных» является парламент, где до недавнего времени они могли протаскивать любой законопроект. Со временем все осложняется и собственного потенциала у «квартальных» хватает далеко не всегда. На голосовании 5 марта, например, они не смогли бы своими силами сместить генерального прокурора Руслана Рябошапку, поскольку из 224-х «Слуг народа», принявших участие в голосовании, за это решение проголосовали только 179 депутатов, и без помощи «оппозиционеров» и «внефракционных» «свержение генпрокурора» потерпело бы фиаско.

«Соросята» до совсем недавнего времени плотно оккупировали Кабинет Министров Украины, заняв кресла как премьера (Алексей Гончарук), так и ключевые министерские (Тимофей Милованов — министр экономики; Денис Малюська — министр юстиции; Алексей Оржель — министр энергетики; Владимир Бородянский — министр культуры; Анна Новосад — министр образования и т.д.). Ну и, конечно, генпрокурорское. Не министерское, но страшное.

Уже много месяцев украинское «экспертное сообщество» с детским азартом ищет — кто же кукловодит президентом Зеленским. А следовательно — кто из олигархов «выиграл» от смены украинского правительства, имевшей место 3 марта сего года.

«Сообщество» плохо читало учебники политологии и/или забыло о «железном законе олигархии» Роберто Михельса, гласящий, что все крупные социально-политические структуры подчиняются тенденциям олигархизации, которые выражаются в сосредоточении власти в руках их лидеров. История убедительно подтверждает этот закон: практически все лидеры пытались если не уничтожить лиц, приведших их к власти, то хотя бы нивелировать их влияние.

Зеленский как политик — тоже дитя этого закона. И именно его следует рассматривать как основного бенефициара смены правительства. Да, к власти его привел Игорь Коломойский, а «коллективный Сорос» от души поддерживал его власть в течение последнего полугода. Но «коломойские» сейчас не имеют реального влияния на принятие государственных решений, а 3 марта из Кабмина было выведено большинство «соросят».

Кстати, с этой точки зрения даже более интересно не «кого вывели?», а «кого оставили?». «Соросят» оставили (или предложили остаться) в тех креслах, которые уже в ближайшее время могут оказаться электрическими стульями.

Задачей Министерства юстиции (Денис Малюська) в ближайшее время станет оформление «великого земельного передела» после принятия закона о земле. Но три четверти населения яростно выступают против продажи земли и в случае радикализации общественных протестов основной удар возмущения будет направлен против кого? Правильно, против менеджеров проекта.

Министерством инфраструктуры (Владислав Криклий) можно будет удобно прикрыться в случае инфраструктурного коллапса и и возмущения некоторыми государственными покупками, типа французских катеров или американских локомотивов (как будто в Украине нет своих судо‑ и вагоностроительных заводов).

Министерства Культуры и Образования в общественном сознании тесно связаны с законами о медиа, о цензуре (дезинформации) и языке, на дух не переносимыми не только гражданским обществом, но уже и ОБСЕ с Венецианской Комиссией. В начале марта представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир и независимый эксперт по свободе СМИ Джоан Барата Мир вдребезги разнесли проект Закона Украины «О медиа».

Почему-то большинство «остававшихся» своей ролью напоминают «азазелей» древних евреев (козлов отпущения, на которых жрецы возлагали грехи народа и уводили в пустыню на смерть). И даже не удивляет, что министры-гуманитарии, Бородянский и Новосад, отказались от предлагаемого нового министерского срока: себе дороже.

Не все, конечно, «азазели». Есть и свой Дункан Маклауд, министр внутренних дел Арсен Аваков. Его трогать тоже «себе дороже», потому что в нынешней ситуации Арсен Борисович может как подавить вероятное «восстание радикальных националистов», так и успешно возглавить его. Поэтому лучше «не будить лихо».

Президент Зеленский же достаточно грамотно «отлавировал» в направлении самого богатого человека Украины, Рината Ахметова, чье усиление влияния на верховную украинскую власть заметила уже даже Financial Times. Теперь это влияние получило совершенно конкретное воплощение в лице нового премьера Дениса Шмыгаля — человека из «обоймы Ахметова». И президента можно понять: деньги не исчезли, а свободы действий больше.

Хотя этой «свободы» ну никак не хватит для прекращения кризиса в Украине. Потому что восстановление украинской логистики, промышленности и даже сельского хозяйства невозможно без возвращения на российские рынки сырья и сбыта. А поскольку «курс сохраняется» (Д.Шмыгаль), то и филармонии не получится.