Москва, , 13:33 — REGNUM Строительство поселений в зоне Е-1 между Иерусалимом и городом Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан нарушит территориальную непрерывность Палестины. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала публикацию израильским правительством планов о строительстве новых поселений, отметив, что они очевидно противоречат международно-правовой базе ближневосточного урегулирования. Непрерывность палестинской зоны будет нарушена, а она является неотъемлемым условием жизнеспособности будущего Палестинского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова напомнила о принципиальной позиции России: строительство Израилем поселений на палестинской территории не имеет законной основы и препятствует разрешению конфликта.

По замыслу израильских властей, в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан должно быть построено 3,5 тыс. единиц жилья.

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