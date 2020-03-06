Париж, , 13:42 — REGNUM Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) выпустил заявление с критикой в адрес России в связи с ее отказом выплачивать жителям Грузии компенсацию по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Текст заявления распространило 6 марта министерство юстиции Грузии, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"3−5 марта 2020 года комитет министров Совета Европы оценил процесс исполнения по так называемому делу о депортированных и строго раскритиковал Российскую Федерацию», — говорится в заявлении КМСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, компенсацию от Москвы Тбилиси требует за высылку из России в 2006 году незаконных мигрантов, прибывших из Грузии. Это происходило на фоне обвинений грузинскими властями нескольких российских граждан в шпионаже. Тбилиси обратился в ЕСПЧ, и суд в 2014 году вынес решение, что Москва нарушила ряд пунктов конвенции по правам человека.

В 2019 году суд установил суммы общих выплат в €10 млн вместо требуемых Грузией €70 млн в отношении 1,5 тыс. человек. В феврале 2020 года российская сторона сообщила, что не может исполнить решение суда, так как не определен механизм определения, в какой мере пострадал каждый из предложенного Грузией списка. Новое заседание по этому делу назначено на июнь 2020 года.