Москва, , 13:19 — REGNUM Российские граждане имеют общие цели, состоящие в том, что все они хотят видеть государство сильным и достойно выглядящим на международной арене, а общество справедливым, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Кремле в четверг, 5 марта.

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«Встреча президента РФ с лидерами думских фракций прошла конструктивно, президент попросил фракции чтобы они поработали с депутатами и с партиями, со своими избирателями по поддержке поправок», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор НИУ Высшая школа экономики, политолог Олег Матвейчев.

Комментируя слухи о возможном досрочном роспуске Госдумы, Олег Матвейчев рассказал: «Действительно, есть слухи о возможных досрочных выборах в Государственную думу, и, конечно, партии этих досрочных выборов не хотят. Эти слухи распространяют все политики, которым лично выгодные досрочные выборы, которые хотят срочно перезагрузить ту Думу, которая есть на данный момент, учитывая, что подготовиться к досрочным выборам никто не успеет».

«Президент заверил всех лидеров фракций, что не планирует никаких досрочных выборов, но в то же время настоятельно попросил их, чтобы они помогли по поправкам в Конституцию. То есть, как бы намекнул им, что если они все поддержат, то тогда все будет хорошо», — уточнил Олег Матвейчев.

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