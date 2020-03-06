Вашингтон, , 13:19 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что женщина рано или поздно станет главой государства, об этом 5 марта сообщает USA Today.

Ранее в этот же день она объявила о своем выходе из гонки, так как потеряла всякие шансы стать кандидатом от демократов.

Уверенность в том, что главой Соединенных Штатов в будущем обязательно станет женщина, с точки зрения Уоррен, вызвана тем, что представительницы слабого пола «упорные».

Почему для нее важно то, чтобы главой Белого дома стала именно женщина, Уоррен не уточнила. После ее объявления о выходе из гонки, среди претендентов на высший пост в стране осталась лишь одна женщина — Тулси Габбард, однако ее рейтинг де-факто не позволяет претендовать на лидерство.

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