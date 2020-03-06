Вильнюс, , 13:14 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе прошли обыски и изъятие компьютерной техники и средств связи у организатора «Бессмертного полка» Татьяны Коломиец. Об этом сегодня, 6 марта, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил политик Вячеслав Титов. Коломиец, отметил Титов, задержана при этом не была.

«Становится всё ясней, что шпиономания правящего режима в Литве направлена на нейтрализацию активистов, которые задействованы при проведении памятных мероприятий, посвящённых сохранению исторической памяти и празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне над фашистской чумой», — написал Титов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыски и задержания очередного «дела о шпионаже» в Литве прошли 3 марта. Несколько человек было допрошено, в том числе и депутат горсовета Клайпеды Элла Андреева, которая проходит в этом деле в статусе специального свидетеля. На три месяца задержан клайпедский общественник, организатор празднований Дня Победы и иных памятных мероприятий Алексей Грейчус. Прокуроры официально подтвердили, что обыски и задержания проходят в рамках дела о «шпионаже», который карается в Литве 15 годами тюрьмы.