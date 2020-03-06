Москва, , 13:13 — REGNUM Законопроект, предполагающий передачу в бюджет Пенсионного фонда России средств, конфискованных у коррупционеров, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

Если законопроект найдет поддержку, конфискованные деньги, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, будут закреплены в качестве источника формирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

Сейчас закон предусматривает конфискацию средств и имущества у коррупционеров.