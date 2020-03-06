Бишкек, , 13:13 — REGNUM В Киргизии пока не зафиксировано ни одного случая заражения граждан коронавирусной инфекцией, а потому закрывать школы и вузы на карантин нет оснований. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра здравоохранения Толо Исаков, передает «Kaktus.media».

По его словам, учебный процесс во всех работающих в республике высших и общеобразовательных учреждениях проходят в обычном режиме, и устраивать студентам и школьникам внеочередные каникулы нет никаких причин.

«В тех странах, где уже зарегистрированы случаи заражения, правительство принимает решение о карантине, но там, где его вводят, идет регистрация случаев заболевания, есть смертельные случаи, и это их право», — подытожил представитель минздрава.

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