Аннотация

Перевод статьи Саймона Чандлера Vatican AI Ethics Pledge Will Struggle To Be More Than PR Exercise, опубликованной на сайте Forbes, о резолюции Ватикана, в которой выражается тревога о морально-этических проблемах, связанных развитием искусственного интеллекта, и формулируются 7 этические принципов при разработке и применения технологий в этой области. Автор настроен скептически в отношении успешности данного начинания. которое из крупнейших IT-корпораций поддержали только IBM и Microsoft