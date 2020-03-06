Полтава, Украина, , 13:11 — REGNUM До конца марта может состояться обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, надежду на это выразил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время визита в Полтавскую область, сообщило 6 марта информационное агентство «УНИАН».

"Сейчас встреча будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте», — сказано в сообщении.

Зеленский также добавил, что Украина заинтересована в проведении новой встречи в «нормандском формате» в апреле 2020 года.

«Я думаю, что это все произойдет, мы над этим работаем», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили, что Украина затягивает обмен пленными, не давая никакой информации о людях, задержанных на её территории.

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