Полтава, Украина, 6 марта 2020, 13:11 — REGNUM До конца марта может состояться обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, надежду на это выразил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время визита в Полтавскую область, сообщило 6 марта информационное агентство «УНИАН».
Зеленский также добавил, что Украина заинтересована в проведении новой встречи в «нормандском формате» в апреле 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили, что Украина затягивает обмен пленными, не давая никакой информации о людях, задержанных на её территории.
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