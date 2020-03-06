Москва, , 13:06 — REGNUM Рост числа отказов гражданам РФ со стороны Израиля во въезде в страну имеет под собой веские причины. Как заявил временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне, это происходит потому, что россияне используют безвизовый режим с целью остаться в стране для нелегальной работы.

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По его словам, которые приводит РБК, внимание к гражданам России повысилось после того, как количество нелегальных мигрантов стало выше определённой планки.

«Это нормальное явление и в Израиле, и в других странах», — пояснил Ливне.

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Дипломат добавил, что Израиль направил России ряд предложений по сотрудничеству между полицией стран по вопросам нелегальной миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным посольства России в Израиле, в 2019 году во въезде в Израиль было отказано более 5,7 тыс. граждан РФ. Речь идёт о гражданах, которые въезжают в страну с туристическими целями, имея при себе проплаченные билеты в обе стороны и места в отелях, ваучеры и необходимое количество денежных средств на время пребывания в Израиле.

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