* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 12:29 — REGNUM Российская сторона надеется на полное выполнение мирного соглашения, подписанного представителями США и афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что взаимные разногласия политических сил не должны становиться глобальным подходом, они должны уступать место главному — благополучию афганского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что представители радикального движения в Афганистане предпринимают усилия для сокращения уровня насилия в стране.

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