Брюссель, , 12:20 — REGNUM Евросоюз не разрешит Турции заниматься шантажом путем организации потока нелегальных мигрантов, заявил 6 марта министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Важный момент заключается в том, что мы не дадим себя шантажировать», — цитирует его ТАСС.

Он также назвал неприемлемым поведение Анкары, которая цинично оказывает давление на Евросоюз с помощью незащищенных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции объявили, что из-за политики ЕС больше не будут сдерживать поток мигрантов из Сирии, что привело к бегству беженцев на территорию содружества через турецкую провинцию Эдирне.

В начале марта власти Турции решили направить на границу с Грецией 1 тыс. бойцов полицейского спецназа, чтобы не позволить беженцам вернуться на турецкую территорию.

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