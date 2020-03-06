Пекин, , 12:13 — REGNUM Китай по-прежнему не намерен присоединяться к переговорам Вашингтона с Москвой по контролю над вооружениями. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Китай уже много раз повторял, что мы не намерены присоединяться к так называемым трехсторонним переговорам по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и США», — сказал дипломат, подчеркнув, что «эта позиция достаточно чёткая».

При этом Лицзянь отметил, что Китай поддерживает ядерные силы на минимальном уровне и придерживается оборонительного характера военной политики. Также по его словам, отказ от участия в переговорах по ядерному вооружения между США и РФ не говорит о том, что Китай не принимает участия в международных усилиях по ядерному разоружению.

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Напомним, Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. При этом президент США Дональд Трамп считает его неудачным. Глава Белого дома заявил о необходимости другого соглашения, которое будет включать и Китай.

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