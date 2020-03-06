Москва, , 12:11 — REGNUM МИД РФ считает нарушением прав российской журналистки Виктории Ивановой отказ французских властей расследовать дело о её избиении полицейскими. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что Виктория Иванова пострадала от действий французской полиции в ходе демонстрации «жёлтых жилетов». Несмотря на надпись «ПРЕССА», ей нанесли два удара дубинкой и причинили травму, это запечатлено на видео.

Однако полиция прекратила следствие в связи с «невозможностью установить виновных». Иванову уведомили 2 марта, что дело закрыто.

МИД считает, что произошедшее нарушает права российской журналистки, подчеркнула Захарова.

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