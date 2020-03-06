Багдад, , 12:10 — REGNUM Власти Ирака временно закрыли пограничные пункты с Кувейтом и Ираном в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 6 марта сообщает Kurdistan24.

«Решение о закрытии пограничных пунктов с Ираном и Кувейтом было принято с целью создания механизмов для предотвращения распространения коронавируса через границу», — говорится в заявлении комиссии по пересечению границ Ирака, цитируемом изданием.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в декабре в китайском Ухане, в настоящее время инфекция распространилась на десятки стран, в том числе и на территорию Ближнего Востока.

Читайте ранее в этом сюжете: Число заболевших коронавирусом в Германии выросло до 534