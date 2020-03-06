Москва, 6 марта 2020, 12:06 — REGNUM Стратегические интересы Турции в Сирии таковы, что будут неизбежно порождать новые конфликты в будущем, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 6 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги переговоров по ситуации в провинции Идлиб, которые прошли накануне между президентами России и Турции.
Поэтому, как подчеркнул Вассерман, понятно, что результат переговоров, прошедших в Москве 5 марта, не мир в Сирии, а всего лишь перемирие.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил корреспонденту ИА REGNUM, что перемирие в Сирии продлится недолго.
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