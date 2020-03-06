Киев, , 12:02 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) организовала теракт, в результате которого погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви), заявил сотрудник СБУ Олег Сугерей 5 марта в интервью журналисту Юрию Бутусову, обнародованном на сервисе YouTube.

По его словам, взрывчатку в кабинет Гиви заложила одна из женщин, с которыми Толстых проводил время.

«Внедрилась наш агент, блондиночка известная», — рассказал Сугерей.

Он отметил, что убийство одного из командиров Народной милиции ДНР планировали два года.

Напомним, Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своём кабинете на базе батальона «Сомали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР был осуждён один из соучастников убийства Гиви, некий Дмитрий Батрак.

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