Киев, 6 марта 2020, 12:02 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) организовала теракт, в результате которого погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви), заявил сотрудник СБУ Олег Сугерей 5 марта в интервью журналисту Юрию Бутусову, обнародованном на сервисе YouTube.
По его словам, взрывчатку в кабинет Гиви заложила одна из женщин, с которыми Толстых проводил время.
Он отметил, что убийство одного из командиров Народной милиции ДНР планировали два года.
Напомним, Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своём кабинете на базе батальона «Сомали».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР был осуждён один из соучастников убийства Гиви, некий Дмитрий Батрак.
Читайте также: В ДНР осудили соучастника убийства Гиви