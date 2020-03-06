Москва, , 11:44 — REGNUM Сирия наконец-то получила транспортные коридоры, связывающие Алеппо — главный деловой центр страны, с остальными частями государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал итоги переговоров, которые прошли 5 марта между президентами России и Турции.

«На мой взгляд, главное во всех этих договоренностях то, что прекращение огня оставляет вооруженные силы Сирии и разбойников в разное время прикормленных то США, то Турцией на текущих позициях, — сказал Вассерман. — То есть результаты уже состоявшейся части наступления сирийских войск Турция оказался вынуждена признать. Сирия наконец-то получила транспортные коридоры, связывающие Алеппо — главный деловой центр страны с остальной страной без помех со стороны разнообразных бандитов. Понятно, что это не устраивает ни Турцию, ни подконтрольных ей разбойников».

И поэтому, как предположил Вассерман, достигнутое перемирие продержится не долго.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сирийской провинции Идлиб вступил в силу режим прекращения огня, согласованный накануне лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.