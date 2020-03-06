Баку, , 11:47 — REGNUM Встреча министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла в Баку. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства на официальном сайте.

«Ираклий Гарибашвили провел первую встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении минобороны. Отмечается, что на встрече Гарибашвили и Алиев обсуждали, насколько важна совместная деятельность двух стран, а также ситуацию в регионе.

После встречи с Алиевым Гарибашвили принял его азербайджанский коллега Закир Гасанов. Для встречи грузинского главы военного ведомства была устроена официальная церемония. Гарибашвили прибыл в Азербайджан на два дня.