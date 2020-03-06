Москва, , 11:46 — REGNUM Российская сторона заявила официальный протест Италии в связи с обысками у биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что обыски у спортсмена и тренера прошли в шесть часов утра в день начала одного из этапов кубка мира, что привело к невозможности участия Логинова в этом этапе.

При переговорах представителей карабинеров с российскими дипломатами итальянская сторона подтвердила, что в результате этих обысков никаких улик найдено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, обыск у Логинова был проведен по запросу исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, которая заподозрила спортсмена в использовании допинга.

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