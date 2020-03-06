Москва, , 11:32 — REGNUM В Нидерландах в преддверии заседания суда Гааги по делу о катастрофе рейса MH17 набирает новые обороты информационная кампания против РФ. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что кампания нацелена на создание нужного настроения в обществе. Так, нидерландская сторона объявила о неких свидетелях, имена которых засекречены.

Это напоминает формулу: мы знаем, что это сделали вы, потому что нам об этом сообщили источники, раскрыть которые мы не можем, сказала Захарова. Она добавила, что информационная кампания носит обвинительный характер в отношении России и предназначена для того, чтобы заполнить пробелы в следствии.

«Мы квалифицируем всё вышеперечисленное как грубую попытку давления на суд», — подчеркнула представитель МИД.

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