Киев, , 11:27 — REGNUM В решении президента Украины Зеленского по отставкам генпрокурора Рябошапки и премьера Гончарука есть «очень много личного», заявил 6 марта украинский политолог Владимир Фесенко.

Он (президент) к ним очень хорошо относился, довольно долго защищал от нападок, в том числе от людей Коломойского, но произошел какой-то эмоциональный надлом, заявил эксперт.

«Одна причина понятна — отсутствие быстрых позитивных результатов, которых президент ожидал и от правительства и от генпрокуратуры. Но было что-то еще, что повлияло на президента. По премьеру это была целая серия событий февраля (невыплаченная зарплата шахтерам, проблемы с короновирусом и др.). А вот с Рябошапкой что-то осталось за кадром», — отметил Фесенко.

ИА REGNUM напоминает, что 5 марта Верховная рада Украины на внеочередном вечернем заседании высказала недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. За отставку силовика проголосовали 263 депутата при 226 необходимых, но интересно, что непосредственно фракция «Слуга народа» дала лишь 179 голосов.

4 марта, выступая в Раде, Зеленский заявил, что несмотря на наличие политической воли, украинское общество до сих пор не увидело привлечения к ответственности фигурантов резонансных дел.

«Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока даже не ничья», — заявил он.

При этом западные партнеры Украины перед голосованием в Раде прямо заявили, что хотели бы, чтобы Рябошапка остался в кресле генерального прокурора страны.