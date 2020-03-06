Загреб, , 11:24 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал соглашение между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии. Об этом он заявил журналистам сегодня, 6 марта, перед встречей министров иностранных дел ЕС в Загребе.

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«Прекращение огня — это хорошая новость», — подчеркнул глава европейской дипломатии, слова которого приводит газета National Post.

При этом Боррель отметил, что «это ещё должно начать работать».

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«Это является предварительным условием для увеличения гуманитарной помощи для людей в Идлибе», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 марта, по итогам переговоров президентов России и Турции в Москве была достигнута договорённость о прекращении огня и всех боевых действий на линии соприкосновения в Сирии с полуночи 6 марта, создании коридора безопасности вдоль трассы М-4 и её совместном патрулировании российскими и турецкими военными. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «оставляет за собой право отвечать на любые нападения со стороны сирийского правительственного режима своими силами».

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