Тбилиси, , 11:23 — REGNUM Эстония, Великобритания и США осудили кибератаки России против Грузии на закрытом заседании Совета безопасности ООН, сообщило 6 марта министерство иностранных дел Грузии.

Заседание Совбеза проходило 5 марта, и одним из его вопросов были «кибератаки, осущественные Россией против Грузии в прошлом году», отметили в МИД.

«Целью организованной службой военной разведки России (ГРУ) кибероперации было сеяние раскола и расстройство жизни рядовых граждан Грузии», — говорится в совместном заявлении для прессы, которое после заседания Совбеза сделали представители Великобритании, США и Эстонии.

Как сообщалось ранее, МИД Грузии, а вслед за ним официальные представители Великобритании и США заявили о раскрытии кибератаки, совершенной 28 октября прошлого года на правительственные сайты Грузии и сайты некоторых СМИ, неправительственных и общественных организаций. В Тбилиси, Вашингтоне и Лондоне уверены, что за этими кибератаками стоит ГРУ России. Не сомневаются в этой версии и другие западные «партнеры» Грузии.